Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Genoa, l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi è stato stuzzicato anche sul futuro dell'ex attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, attualmente a fine corsa in giallorosso. "Non aspettiamo nessuno, chiacchieriamo ed è l'ultimo dei miei pensieri. L'accordo è arrivato in 10 minuti, ma va visto tutto bene con gli avvocati, ma non è un problema, manca pochissimo" ha premesso sul suo personale rinnovo.

Su Lukaku:

"Non abbiamo parlato di nessun calciatore, ma abbiamo fatto valutazioni su quanto fatto nei passati anni. Forse è meglio valorizzare i giocatori nostri e creare un asset che ti dà continuità, ma è presto. Manca ancora la figura che metterà a posto i tasselli, ma non manca tanto".