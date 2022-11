Con la sosta al Mondiale ormai alle porte, sono tre le partite di Serie A giocate alle ore 15 e valide per la 15esima giornata di campionato. All'Olimpico va in scena Roma-Torino : a sbloccare la partita è Linetty con un bel colpo di testa poi, dopo il rigore dell'ex schiaffato sul palo da Belotti, ci pensa a Matic a regalare l'1-1 ai giallorossi in pieno recupero.

Tre punti preziosi in chiave salvezza per il Monza, che supera 3-0 in casa la Salernitana: all'U-Power Stadium la decidono le reti di Carlos Agusto e Dany Mota, entrambe arrivate nel primo tempo. Nella ripresa arriva anche il tris di Pessina dal dischetto: nel fallo da rigore viene espulso Candreva, che sarà dunque squalificato contro il Milan. Al Bentegodi finisce invece 2-1 per lo Spezia contro l'Hellas Verona: Nzola risponde con una doppietta al momentaneo vantaggio di Verdi e ribalta i gialloblu.