È saltata per una questione procedurale, un difetto di notifica, la testimonianza prevista oggi dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli nel processo davanti al tribunale di Perugia per quello che stato considerato l’esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri del capoluogo umbro nel settembre del 2020. In aula invece l’ex direttore sportivo bianconero Federico Cherubini. I due sono stati indicati come testimoni dai pubblici ministeri. Il processo vede imputati i vertici dell’Università per stranieri all’epoca dei fatti. Tra loro la ex rettrice Giuliana Grego Bolli.

Agnelli venne già sentito dalla Procura di Perugia durante le indagini. Sostenne che Suarez si propose alla Juventus 'con un sms' e di averlo appreso dal suo vice dell’epoca, il ceco Pavel Nedved. Andrea Agnelli spiegò anche di avere saputo «dai giornali» dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto a Perugia.