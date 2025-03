Brutte notizie per il Como che perde un pezzo importante della difesa per il resto della stagione. Il club lombardo "comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro".

Il difensore si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia e sarà ovviamente out per la sfida contro l'Inter, fissata in calendario nell'ultima giornata di campionato.