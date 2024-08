Uscito al minuto 50 per un problemino riscontrato al ginocchio, Gianluca Scamacca fredda l'Atalanta. L'attaccante della Dea, impegnato nell'amichevole contro il Parma, partita attualmente ancora in corso, ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro che lo ha costretto a lasciare il campo a braccio. Secondo Gianlucadimarzio.com le sensazioni non sono molto positive: la prima diagnosi parla di trauma distorsivo. Ma si attenderanno gli esami per valutare l'entità del problema e la sua presenza nel match contro l'Inter, gara in programma per il 30 agosto valida per la terza giornata di Serie A.