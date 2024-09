Intervistato da DAZN dopo il ko subito per mano del Como, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini analizza così il momento vissuto dagli orobici: "Siamo partiti bene, poi pian piano ci siamo spenti - ha esordito -. Ho visto gente svuotata d'energie, mentre loro sono sembrati più dinamici e tecnici. Abbiamo mostrato diversi giocatori in difficoltà già nel primo tempo e poi, nella ripresa, abbiamo preso dei gol. Veniamo fuori male da questa partita: abbiamo fatto tanti cambi per conoscere dei giocatori, ma sicuramente non abbiamo disputato una buona gara. Il Como ha fatto meglio di noi".

Cosa sta mancando nella fase difensiva?

"In altre gare abbiamo subito gol su palle inattive. Oggi no, ma abbiamo avuto grandi difficoltà a centrocampo e loro arrivavano vicino la nostra area abbastanza liberi e con una gamba decisamente superiore alla nostra. Siamo stati sottotono con troppi giocatori".

Preoccupato dal fatto che ci voglia ancora del tempo per mettere i giocatori nelle rotazioni?

"Stiamo cercando di inserire i giocatori, ma dobbiamo farlo col campionato e con la Champions. Nel frattempo dobbiamo prendere il meglio da quelli che possono darci più certezze, ma stasera in diversi non ce le hanno date. Stasera è andata così, abbiamo disputato una gara sottotono".