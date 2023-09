Un altro figlio d'arte potrebbe sbarcare in Italia. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la Sampdoria sarebbe sulle tracce di Deian Veron, figlio di Juan Sebastian Veron, ex calciatore di Inter, Sampdoria, Lazio e Parma. Veron, centrocampista 22enne, è attualmente in forza al Club Estudiantes de la Plata, di cui è presidente proprio il padre Juan Sebastian.