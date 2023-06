Fine dell'avventura in Italia per Gugliemo Vicario, diventato ufficialmente da pochi minuti un nuovo giocatore del Tottenham. "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Tottenham per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore" informa il club toscano, mentre gli Spurs annunciano la firma del classe '96 fino al 2028. Il portiere era stato accostato anche all'Inter per l'eventuale dopo Onana.

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con @SpursOfficial per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo #Vicario pic.twitter.com/7kNCBx8SIP — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) June 27, 2023