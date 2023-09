Marco Verratti lascia il PSG e il calcio europeo, ora è ufficiale. Il centrocampista d'origine abruzzese e parigino d'adozione ha firmato nella giornata di oggi il nuovo contratto che lo lega al club qatariota Al-Arabi. Si conclude una vera e propria epoca sia per il calciatore campione d'Europa con l'Italia nel 2021 che per il club, che lo aveva prelevato dal Pescara nel 2012. Verratti lascia la Francia da giocatore più vincente della storia del PSG con 9 campionati, 6 coppe di Francia, 6 coppe di lega e 9 Supercoppe messe in bacheca in 416 presenze.

