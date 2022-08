Dopo aver cominciato la stagione con l'Udinese, giocando entrambe le partite ufficiali da titolare in Coppa Italia e campionato, Brandon Soppy lascia il Friuli-Venezia Giulia per cambiare maglia e trasferirsi all'Atalanta a titolo definitivo. L'annuncio del trasferimento è arrivato questo pomeriggio, tramite la nota pubblicata dal club bergamasco sui propri canali ufficiali.