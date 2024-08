È Mateo Retegui il nuovo attaccante dell'Atalanta chiamato a prendere l'eredità di Gianluca Scamacca, out per i prossimi sei mesi a causa del grave infortunio al ginocchio sinistro. Pochi minuti fa è arrivato l'annuncio ufficiale della Dea.

"Atalanta BC - si legge nell'incipit del comunicato - è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Retegui, 25enne attaccante della Nazionale italiana".

Un nuovo centravanti in città: benvenuto a Bergamo, @mateoretegui



There's a new 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 in town: welcome to Bergamo, Mateo 🇮🇹#Retegui || #GoAtalantaGo ️ pic.twitter.com/T5oU1HPe48