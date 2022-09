Quarta esperienza in Serie A per Krzysztof Piatek che, dopo avere vestito le maglie di Genoa, Milan e Fiorentina, in questa stagione difenderà i colori della Salernitana. L'attaccante polacco classe 1995, acquistato dall’Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto, indosserà la maglia granata numero 99.