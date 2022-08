Porte girevoli al Napoli. In attesa di risolvere la questione primo portiere, la squadra allenata da Spalletti scioglie il nodo vice ingaggiando l'esperto Salvatore Sirigu. Spazio anche per un'uscita con Nikita Contini, ex di Siena e Vicenza, che si trasferisce con la formula del prestito alla Sampdoria.