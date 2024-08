Poco prima della sfida di San Siro contro il Torino, il Milan ha ufficializzato l'arrivo dal Monaco di Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999, che si è legato ai rossoneri fino al 2028. Fofana che va a rimpolpare la colonia transalpina del gruppo di Paulo Fonseca, uno dei fattori che lo ha portato a scegliere il Milan come spiegato in conferenza stampa: "È stato uno dei motivi per cui ho scelto il Milan; sono andato io da loro a fare domande. I francesi dell'Inter hanno parlato bene del Milan. Tutto remava a favore di venire qui".