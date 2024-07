Svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l'Inter, Samo Matjaz ha trovato una nuova sistemazione in Slovenia, sua terra natale: il centrale classe 2004, infatti, si è accasato all'NK Celje, club a cui si è legato fino al 30 giugno 2027.

"Le sensazioni dopo il ritorno in Slovenia sono positive - ha dichiarato l'ex giocatore della Primavera nerazzurra dopo la firma -. Non vedo l'ora di poter giocare in campionato e che la squadra raggiunga tutti gli obiettivi prefissati. In Italia ho dovuto crescere più velocemente, adattandomi al nuovo ambiente, ma in termini calcistici ho imparato a lottare per ogni minuto di gioco. Qui mi ambienterò in meno tempo perché conosco già molti dei miei nuovi compagni. Gli obiettivi a lungo termine sono vincere il secondo campionato di fila e fare bene in Europa (attualmente la squadra si trova al secondo turno di qualificazione di Champions League contro lo Slovan Bratislava, ndr)".