Nuovo innesto per Pippo Inzaghi che accoglie Marco Pellegrino. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Milan per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 del difensore classe ’02 Marco Pellegrino. Il calciatore indosserà la maglia numero 24" si legge nel comunicato diramato dalla società campana.