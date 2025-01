Kvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il club transalpino ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante georgiano, proveniente dal Napoli, con un comunicato che raccoglie anche le sue prime parole da neo rossoblu: "È un sogno essere qui. Mi hanno detto molte cose molto positive sul Paris Saint-Germain. Sono immensamente orgoglioso di unirmi a questo grande club e non vedo l’ora di indossare i miei nuovi colori". Kvara, che avrà la maglia numero sette, nella prima intervista ufficiale ai canali dei parigini ha rivelato di aver parlato anche con Gigio Donnarumma prima di partire alla volta di Parigi.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Kvicha Kvaratskhelia nella famiglia del Paris Saint-Germain. Kvicha è uno dei giocatori più entusiasmanti del calcio mondiale: un talento fantastico, ma anche un giocatore che ha coraggio e lotta soprattutto per la squadra. Kvicha era così determinato a far parte del nostro grande club. So che con noi raggiungerà tutti i suoi obiettivi. Siamo lieti di rafforzare la nostra squadra e continuare a rendere il collettivo la stella del Paris Saint-Germain ”, ha dichiarato Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.