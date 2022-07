"Il Milan può confermare che Mattia Caldara è passato allo Spezia Calcio in prestito con opzione a titolo definitivo. Il Club augura a Mattia il meglio per la prossima stagione". Lo scrive il club rossonero in una nota ufficiale, confermando il cambio di maglia del difensore.

"Colpo difensivo per lo Spezia Calcio, con Mattia Caldara pronto a vestire la maglia bianca agli ordini di mister Luca Gotti per la stagione 2022/2023. Il potente difensore arriva in riva al Golfo dei Poeti in prestito con diritto di opzione dall'AC Milan e ha già fatto il proprio esordio nell'amichevole contro i dilettanti dello Stegen, nel ritiro di Santa Cristina", recita invece la nota della società ligure.