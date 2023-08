Altro clamoroso trasferimento in Arabia: Franck Kessie è un nuovo giocatore dell'Al-Ahli. Ad annunciare il passaggio dell'ex Milan al club saudita è lo stesso Barcellona che con una nota diffusa tramite i canali ufficiali: "FC Barcelona e Al-Ahli SC hanno concordato un trasferimento di 12,5 milioni di euro per il giocatore Franck Kessie. L'FC Barcelona vuole cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente Franck per il suo impegno e dedizione e per augurargli tutto il meglio e ogni successo per il futuro".

