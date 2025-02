È stata probabilmente la principale telenovela del mercato invernale, ma l'intrigo Cesare Casadei ha finalmente trovato una soluzione proprio nelle battute finali della sessione. Il centrocampista romagnolo, uscito nel 2022 dalla Primavera dell'Inter, è infatti un nuovo giocatore del Torino. I granata hanno strappato Casadei alla concorrenza della Lazio e hanno fatto sottoscrivere al classe 2003, considerato uno dei talenti più importanti della sua annata, un contratto fino al giugno del 2029. Il Torino verserà al club di Stamford Bridge una somma di 13 milioni di euro più due di bonus. Con in più una percentuale del 30% sulla futura rivendita da riconoscere ai Blues.

Dopo aver completato il suo percorso nella Primavera nerazzurra con la conquista del campionato, Casadei ha visto svilupparsi sin qui la sua carriera da professionista in Inghilterra, tra Chelsea, Reading e Leicester. Ora, l'avventura in Serie A col Toro: "Torno in Italia dopo un’incredibile esperienza in Inghilterra, e sono contento di questa scelta. Ho scelto Torino per la sua storia, per il suo progetto e sono sicuro che è la squadra giusta. Non vedo l’ora di giocare la prima partita in granata e far esultare i nostri tifosi. Inizia un nuovo percorso e sono pronto a dare tutto me stesso", le sue prime parole da nuovo giocatore di Paolo Vanoli riportate dalla Gazzetta dello Sport.