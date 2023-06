Colpo già annunciato in casa Roma ma adesso c’è l’ufficialità: Evan Ndicka, difensore classe 1999, ha sottoscritto un contratto fino al 2028 scegliendo la maglia numero 5.

“Non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”: queste le prime parole del giocatore francese con cittadinanza ivoriana.

Ex dell’Eintracht Francoforte, con cui un anno fa ha vinto l'Europa League, in Bundesliga ha totalizzato 134 presenze, con 10 gol.

Il General Manager dell'Area Sportiva, Tiago Pinto, si dichiara molto soddisfatto dell’acquisto e commenta: “Nonostante la giovane età, Evan ha già maturato un’esperienza importante, in uno dei campionati di maggior prestigio e con un titolo europeo conseguito da protagonista”.

Aurora Mavaracchio