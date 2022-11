Nella nota ufficiale diffusa sul proprio sito Web, i Red Devils, inoltre, ringraziano CR7 "per il suo immenso contributo in due periodi all'Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro". Per poi girare subito pagina: "Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per raggiungere il successo in campo".