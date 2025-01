Il Como ufficializza un altro colpo in questo mercato invernale: è cosa fatta l'acquisto dall'Olympique Lione di Maxence Caqueret, centrocampista francese classe 2000 con oltre 147 presenze in Ligue 1. L'operazione è a titolo definitivo, i Gones incassano 17 milioni di euro. Il tecnico lariano Cesc Fabregas lo accoglie così: "Maxence è un giocatore versatile e ha la capacità di dettare il ritmo del gioco. La sua esperienza ai massimi livelli del calcio europeo contribuirà a rafforzare il nucleo della nostra squadra. Lo conosco e ho seguito la sua carriera nel corso degli anni, per questo siamo molto felici di averlo con noi".