Si libera un'altra panchina prestigiosa in Europa per il 2024-25. Dopo che Xavi e Jurgen Klopp hanno annunciato che si separeranno rispettivamente da Barcellona e Liverpool alla fine di questa stagione, anche il Bayern Monaco ha fatto sapere in via ufficiale che il posto occupato attualmente da Thomas Tuchel sarà vacante da giugno. Le parti, infatti, come si legge nella nota del club bavarese, hanno deciso congiuntamente di terminare il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto fino al 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di una discussione costruttiva tra il CEO Jan-Christian Dreesen e Thomas Tuchel.

"Durante una discussione aperta e approfondita siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto di lavoro in estate - ha dichiarato l'ad del club tedesco Jan-Christian Dreesen -. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024 /25 stagione. Fino ad allora, ogni individuo del club è espressamente invitato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Anche in questo senso ritengo esplicitamente responsabile la squadra. In particolare in Champions League, dopo aver perso 1- 0 all'andata in casa della Lazio, siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale con un'Allianz Arena gremita e con i nostri tifosi al seguito

"Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora, ovviamente continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo", ha aggiunto il tecnico teutonico.