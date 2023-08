Il Paris Saint-Germain chiude il caso Kylian Mbappé: a margine della partita con il Lorient, pareggiata per 0-0, il club transalpino ha deciso di reintegrare il proprio attaccante, messo fuori rosa poco prima dell'inizio della tournée giapponese. Finisce così il periodo di esclusione del bomber transalpino, entrato in conflitto con il PSG dopo aver rinunciato alla clausola per estendere il contratto fino al 2025. Le due parti hanno anche iniziato a discutere su un possibile rinnovo per evitare un addio a zero euro a giugno.