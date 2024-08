All'1 agosto Romelu Lukaku non ha ancora definito il proprio futuro, proprio come un anno fa. Come riportato da Radio CRC, il belga ex Inter ha rifiutato il trasferimento all'Aston Villa, nonostante il Chelsea avesse trovato l'accordo per il trasferimento del belga ai Villans. I Blues continuano a cercare soluzioni per il belga che, a sua volta, aspetta notizie da Napoli, dove lo attende Antonio Conte.

Tuttavia, senza prima chiudere l'addio di Victor Osimhen, difficilmente il Napoli farà mosse per mettersi in casa un altro stipendio pesante come quello del centravanti ex Roma e Inter.