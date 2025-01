Arrivano notizie importanti relative al futuro di Cesare Casadei, centrocampista ex Inter. Come riportato da Sky Sport, sul calciatore di proprietà del Chelsea a lungo seguito dal Torino ci sarebbe da segnalare il sorpasso del Napoli. I granata non sono infatti riusciti a trovare l'accordo con i Blues, da qui l'inserimento del Napoli. Antonio Conte lo stima dai tempi dell'Inter e il ds Giovanni Manna lo voleva già in estate. Si lavora per un'operazione a titolo definitivo.