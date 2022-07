"Bologna in chiusura per Lucca. Oggi la definizione degli ultimi dettagli dopo il blitz decisivo di ieri sera". A riferirlo è SkySport, che dunque vede la giovane punta ormai promessa sposa del club rossoblu. Un movimento che potrebbe interessare anche l'Inter, visto che su Lucca si era fiondato anche il Sassuolo alla ricerca di un attaccante dopo l'addio a Scamacca. I neroverdi, ora, potrebbero far rotta in modo deciso verso Andrea Pinamonti.