Continua a tenere banco la questione difensore per il Bayern Monaco, rinforzo senza il quale i bavaresi non possono lasciar partire Benjamin Pavard. Secondo SkySport.de il club bavarese starebbe continuando a pensare a Lutsharel Geertruida, ma al momento la pista non è affatto calda. Secondo l'emittente tedesca non ci sarebbe nessun colloquio concreto e nessuna trattativa con il Feyenoord e il 23enne terzino in questa fase. Ma il club olandese avrebbe fissato il prezzo a 30 milioni più bonus e non sembrerebbe interessato al prestito.