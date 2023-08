Dopo l'inserimento delle ultime ore del Monaco per Folarin Balogun, è sicuro RMC Sport: l'attaccante statunitense è vicinissimo al cambio di maglia. Secondo il sito francese, il club transalpino e l'Arsenal hanno raggiunto l'accordo: il ventiduenne si trasferirà in Ligue1 per 45 milioni di euro più bonus. Ci sono ancora alcuni dettagli da definire, ma la fumata bianca è praticamente ad un passo e quello che è stato a lungo un obiettivo dell'Inter è pronto a firmare un quinquennale.