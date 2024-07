Lazar Samardzic potrebbe tornare nome d'attualità sul mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la telenovela del mancato passaggio all'Inter l'anno scorso e il corteggiamento della Juventus, adesso sul serbo ci sarebbe il Milan. I rossoneri hanno il sì di Youssouf Fofana del Monaco, ma nelle ultime ore sta prendendo vigore l'idea che porta al centrocampista dell'Udinese.

Il Milan si è già portato avanti con un'offerta al giocatore e una proposta per l'Udine inferiore ai 20 milioni complessivi messi in conto per Fofana, da capire se nelle prossime settimane la trattativa entrerà nel vivo.