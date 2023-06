Dopo l'annuncio sul divorzio con Eden Hazard, Marco Asensio e Mariano Diaz, il Real Madrid ufficializza anche la separazione con Karim Benzema, capitano dei Blancos e Pallone d'Oro in carica.

"Il Real Madrid CF e il nostro capitano Karim Benzema hanno concordato di concludere il suo brillante e indimenticabile periodo da giocatore per il nostro club - si legge in uno stralcio del comunicato -. Il Real Madrid vuole mostrare la sua gratitudine e tutto il suo affetto per chi è già una delle nostre più grandi leggende".