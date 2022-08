Colpo in arrivo per la Cremonese che rinforza il suo reparto offensivo. Secondo la conferma di TMW, i grigiorossi sono davvero a un passo da Cyriel Dessers, attaccante di proprietà del Genk e lo scorso anno trascinatore del Feyenoord in Europa. "Risolti gli ultimi dettagli, Dessers firmerà un quinquennale coi grigiorossi e domani sono attese le visite mediche per il nuovo centravanti di Alvini. Conferme dal Belgio: il Genk ha dato il via libera e lavora già all'erede, in Danimarca e in Argentina".