Nella sconfitta interna dell'Inter contro la Roma, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Federico Dimarco, che ha superato nettamente ogni compagno di squadra. Secondo posto per Kristjan Asllani, alla sua prima da titolare. Chiude il podio, come incoraggiamento, Valentin Carboni. A seguire l'esito del sondaggio.

Handanovic 5.46%

Skriniar 0.38%

Acerbi 4.57%

Bastoni 0.38%

Dumfries 0.51%

Barella 3.43%

Asllani 23.38%

Calhanoglu 1.78%

Dimarco 45.49%

Martinez 2.41%

Dzeko 0.89%

Mkhitaryan 0.25%

Bellanova 2.41%

Correa 0.76%

Gosens 0.51%

Carboni 7.37%