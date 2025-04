Nella pesante sconfitta dell'Inter in Coppa Italia contro il Milan, i lettori di FcInterNews.it hanno scelto come migliore in campo Yann Bisseck, che ha letteralmente dominato la scena. Staccatissimo, al secondo posto, Nicola Zalewski mentre un gradino più in basso c'è Kristjan Asllani. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 0.71%

Bisseck 76.06%

De Vrij 2.74%

Bastoni 0.71%

Darmian 1.62%

Barella 2.94%

Asllani 3.55%

Mkhitaryan 0.81%

Dimarco 0.41%

L. Martinez 2.13%

Taremi 1.72%

Arnautovic 0.10%

Frattesi 0.10%

Zalewski 4.67%

Calhanoglu 0.41%

Correa 1.32%

CLASSIFICA DOPO 51 GIORNATE:

L. MARTINEZ 60 PT.

BARELLA 49 PT.

THURAM 47 PT.

DUMFRIES 36 PT.

DE VRIJ 25 PT.

CALHANOGLU E BASTONI 23 PT.

SOMMER 18 PT.

ARNAUTOVIC, DIMARCO E ZIELINSKI 17 PT.

CARLOS AUGUSTO 16 PT.

MKHITARYAN 15 PT.

FRATTESI 14 PT.

BISSECK E ACERBI 13 PT.

TAREMI 11 PT.

DARMIAN 9 PT.

CORREA 8 PT.

ZALEWSKI 7 PT.

ASLLANI 6 PT.

PAVARD E J. MARTINEZ 4 PT.