L'ostacolo tra l'Inter Primavera e gli ottavi di finale di Youth League ha assunto oggi le sembianze degli ucraini del Rukh Lviv, avversari nello spareggio del 7/8 febbraio. Non il sorteggio più morbido possibile per Cristian Chivu che, lontano da Milano, dovrà andare a conquistare la qualificazione in gara secca contro una formazione imbattuta in questa stagione in 14 partite: 11 le vittorie, tre i pareggi tra campionato e Coppa (due i turni passati con Galatasaray e Zagłębie Lubin).