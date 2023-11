Dopo il pareggio ottenuto in casa del Salisburgo che ha mantenuto vive le speranze di accesso alla seconda fase, l'Inter Under 19 di Cristian Chivu sfiderà mercoledì il Benfica per un match dove una vittoria potrebbe clamorosamente ribaltare le prospettive di un intero girone, ma una sconfitta equivarrebbe all'eliminazione dal torneo. Per il match che si disputerà alle ore 16 presso il campus di Seixal è stato designato come arbitro il cipriota Andreas Argyrou, che sarà assistito dai connazionali Petros Petrou e Marios Dimitriadis.