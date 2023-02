Terminato il ritiro in Croazia, il Rukh Lviv è già arrivato in Polonia, dove mercoledì, a Stalowa Wola, andrà in scena lo spareggio in gara secca contro l'Inter Primavera che regala un posto agli ottavi di finale di Youth League. Gli ucraini hanno svolto una seduta agli ordini di di Vitaly Ponomarev sul campo in erba artificiale accanto a quello della partita, concentrandosi soprattutto sugli aspetti tattici.