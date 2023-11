Terza nel girone D di Youth League dopo cinque giornate, l'Inter Primavera si è messa nella scomoda situazione di dover battere per forza la Real Sociedad, ultima in classifica ma con gli stessi punti dei nerazzurrini, per sperare di avere una chance di accedere agli spareggi.

Il destino nella competizione europea della squadra di Cristian Chivu, infatti, è legata a doppio filo a quello del Benfica, che parte da una posizione di vantaggio prima dell'ultimo incontro che chiuderà il raggruppamento il prossimo 12 dicembre: i portoghesi, a +2 sui milanesi, con il Salisburgo, già agli ottavi di finale come testa di serie, potranno sfruttare il match point conquistando l'intera posta in palio senza guardare all'altro campo. In caso di parità in Austria, conterà la differenza reti generale visto che negli scontri diretti Inter e Benfica sono perfettamente in parità. La curiosità è che le partite non si giocheranno in contemporanea: l'Inter scenderà in campo a mezzogiorno, il Benfica alle 14.30.