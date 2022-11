Il Milan Primavera di Ignazio Abate è l'unica squadra italiana ad aver strappato il pass per gli ottavi di finale di Youth League, arrivando primo nel suo girone a quota 14 punti, sopra il Salisburgo. Inter e Juve, rispettivamente seconde della classe dietro a Barcellona e Psg, dovranno invece vincere lo spareggio in gara unica, fuori casa, contro l'avversaria proveniente dal percorso 'Campioni nazionali' per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta; eliminato il Napoli, capace di fare appena un punto in sei partite. Il quadro completo dopo l'ultima giornata del 'percorso Champions League'.