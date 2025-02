La UEFA ha già provveduto alla designazione degli arbitri delle partite valide per gli ottavi di finale di Youth League, in programma tra il 4 e il 5 marzo. Per la gara di mercoledì 5 marzo che al Bayern Campus di Monaco di Baviera che vedrà opposti il Bayern Monaco e l'Inter è stato scelto il bosniaco Antoni Bandic, che avrà come assistenti i connazionali Amir Kadic e Josip Colic. Calcio d'inizio fissato per le ore 16.