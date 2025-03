Sono contrastanti le emozioni di Peter Gaydarov, allenatore della squadra Under 19 del Bayern Monaco, dopo l'eliminazione dalla Youth League subita dai suoi ragazzi per mano dell'Inter, dopo la lotteria dei calci di rigore: "L'Inter, come sapevamo, è una squadra di prim'ordine - la sua premessa ai canali ufficiali del club bavarese -. Secondo me meritavamo di passare in vantaggio, poi abbiamo avuto anche un po' di fortuna, per esempio con il rigore (sbagliato da Topalovic, ndr). Il pareggio dopo i tempi regolamentari era probabilmente giusto, anche se il minuto in cui abbiamo preso 1-1 lo rendono molto amaro. Siamo tutti molto delusi, per noi è stata la partita più importante finora. Essere così vicini e poi vivere questi momenti amari è davvero spiacevole. Ciò nonostante, sono molto orgoglioso della squadra, non abbiamo nulla da rimproverarci oggi".