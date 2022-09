Prima di subire tre gol tra 28' e 32' dall'Inter Primavera nella seconda gara del girone C di Youth League, il Viktoria Plzen Under 19 ha collezionato una serie incalcolabile di corner senza saperli sfruttare a dovere. Come ammesso amaramente a fine partita da Pavel Gaszczyk, il giocatore che si è occupato personalmente dell'esecuzione dei tiri dalla bandierina: "Avevamo concordato degli schemi sul primo palo, purtroppo non siamo riusciti a essere pericolosi. Se avessimo segnato, avremmo sicuramente giocato meglio dopo - le parole del numero 10 dei cechi -. Abbiamo dimostrato che giocando senza paura siamo in grado di battere l'Inter, ma quei cinque minuti sono stati decisivi. E' successo qualcosa di inspiegabile".