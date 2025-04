Ancora una volta, la Youth League cambierà padrone: l'Olympiacos campione in carica è infatti stato detronizzato dal Salisburgo nel primo quarto di finale disputatosi in Austria. È terminato 1-0 il confronto tra i Roten Bullen e la squadra del Pireo, deciso da una splendida conclusione dalla distanza di Enrique Aguilar al minuto 11. Salisburgo che quindi approda alla Final Four di Nyon, dove in semifinale affronterà la vincente di Trabzonspor-Inter.