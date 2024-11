Acciuffa all'ultimo respiro la vittoria l'Inter Under 17 di Samir Handanovic, che supera l'Udinese per 3-2 al termine di una partita incredibile, dove i nerazzurri riescono a spuntarla soltanto nei minuti finali grazie al guizzo vincente di Badra Fofana, entrato a inizio ripresa al posto di Orlacchio e capace di sigillare il definitivo 3-2 dopo che l'Inter era passata in vantaggio con la rete di Franchi per poi subire la rimonta friulana firmata da Marello e Pressello e pareggiare con Carrara prima del colpo da tre punti di Fofana.

Successo preziosissimo per i ragazzi di Handanovic, che mantengono la vetta della classifica del girone B con 27 punti, due in più rispetto al Milan.