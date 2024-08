Questa mattina, nell’aula magna di Coverciano, ha preso il via il 'Corso speciale per Responsabile di Settore Giovanile', con un programma didattico di 54 ore che terminerà il prossimo 10 settembre.

Dedicato a chi è già in possesso della qualifica da Ds e di una licenza da allenatore - almeno UEFA C - il corso è stato inaugurato alla presenza del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri; del responsabile della ‘Sezione per lo sviluppo del calcio giovanile e scolastico’ del Settore Tecnico, Roberto Samaden, e del coordinatore delle lezioni, Attilio Sorbi. Il programma didattico di questa prima settimana vedrà – tra le altre – anche le docenze dello Youth Football Director della Juventus, Michele Sbravati, del responsabile dell’area tecnica dell’Empoli, Matteo Silvestri, e dell’Head of Women’s Football del Milan, Elisabet Spina.

“Dovete sempre avere in mente che lavorare in prima squadra e nel settore giovanile sono due mestieri differenti - ha sottolineato Ulivieri rivolgendosi alla platea degli allievi - Il vostro compito è quello di dare un taglio sociale alle attività, ma che sia anche capace di cercare la qualità”.

"Il mondo giovanile deve essere formativo: l’obiettivo primario è formare le persone e poi anche i calciatori", ha commentato il coordinatore del corso, Attilio Sorbi. Un aspetto sottolineato anche da Roberto Samaden: “Il responsabile di settore giovanile, sia a livello professionistico che dilettantistico, deve creare l’ambiente adatto per favorire la crescita dei giovani. Si tratta di un punto fondamentale di quello che vogliamo far passare didatticamente in queste ore di lezione, così come lo abbiamo evidenziato nei precedenti corsi”.

Tra gli allievi anche il ds del Mantova, Christian Botturi, il responsabile del settore giovanile del Parma, Mattia Notari, il responsabile tecnico dell’attività agonistica dell’Inter, Daniele Bernazzani; l’Head of Women Academy della Juventus, Carola Coppo, e il direttore sportivo della Fiorentina Women, Simone Mazzoncini.

Di seguito, l’elenco completo di tutti gli allievi:

Enrico Ascheri, Daniele Bernazzani, Eugenio Bianchini, Christian Botturi, Massimo Bragantini, Albertino Branchesi, Roberto Canepa, Stefano Cappelletti, Nicodemo Cecconi, Francesco Conti, Carola Coppo, Giovanni D'Andrea, Paolo Danzè, Fabrizio Maria Fabiani, Elia Legati, Gianmarco Marucchi, Stefano Mattiuzzo, Simone Mazzoncini, Mattia Notari, Pietro Maria Pellegrini, Elvio Sanna, Marcello Sansonetti, Giovanni Serao e Francesco Zanardini.