Si interrompe ai gironi il percorso degli azzurrini in questo Europeo Under 21: l’Italia subisce una rete, non riesce a fare altrettanto ed è fuori per differenza reti. È Botheim a condannare la squadra di Nicolato, con la sua rete al 65esimo, gol arrivato su una ribattuta di Carnesecchi sui piedi dell’attaccante della Salernitana che non sbaglia. Non bastano i vari tentativi degli italiani, finisce 0-1 e ai quarti vanno Francia e Svizzera. Sfuma ancora una volta la possibilità di partecipare alle Olimpiadi dalle quali l'Italia manca ormai dal 2008. Fuori anche la Norvegia. Settantuno i minuti giocati da Bellanova, sostituito da Cambiaso.