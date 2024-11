La Nazionale Under 19 è pronta a cimentarsi nelle qualificazioni europee, in programma dal 13 al 19 novembre in Grecia. Gli Azzurrini affronteranno i pari età del Montenegro e della Bosnia ed Erzegovina, entrambi allo Stadio Municipale di Archanes, mercoledì 13 (ore 12) e sabato 16 novembre (ore 12), prima di sfidare i padroni di casa greci allo Stadio 'Theodoros Vardinogiannis' di Heraklion martedì 19 novembre (ore 13.30). Il tecnico Alberto Bollini ha diramato l'elenco dei 20 calciatori convocati, tutti nati nel 2006 ad eccezione di tre classe 2007 tra i quali anche il terzino dell'Inter Matteo Cocchi. Un altro rappresentante della squadra nerazzurra convocato è l'attaccante Giacomo De Pieri.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);



Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);



Centrocampisti: Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Cesena), Marco Romano (Genoa), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan);



Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Diego Sia (Milan).