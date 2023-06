Niente da fare per l'Under 18 dell'Inter di Andrea Zanchetta, che non riesce a strappare alla Spal il titolo di Campione d'Italia di categoria. A San Benedetto del Tronto, la compagine emiliana bissa il successo della scorsa stagione superando i nerazzurri per 3-1: apre le marcature Andrea Carbone per gli estensi al 20esimo, raddoppia al 40esimo Marco Longoni. Al 45esimo prova a rianimare le speranze dell'Inter Tommaso Guercio, ma Longoni ad inizio ripresa trova la rete del 3-1 che chiude i conti.