Non riesce il sorpasso in classifica al trenino composto da Bologna, Fiorentina e Parma all'Inter Under 18, fermata in casa sul 2-2 dalla Spal. I nerazzurrini, momentaneamente a -1 dalla zona playoff, rovinano tutto nel secondo tempo facendosi rimontare due gol dopo il doppio vantaggio firmato da Daniele Quieto e Amadou Sarr maturato nei primi 45': i gol di Joseph Abdalla e Jacopo Martini, alla fine, risultano fatali alla squadra di Andrea Zanchetta.